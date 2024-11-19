Yakakent'te bir araçta ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta ruhsatsız silah bulundu.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta ruhsatsız silah bulundu.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince narko alan uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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