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        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Samsun'da "Çocuk Meclisi" kuruldu

        Samsun'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Meclisi" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:56
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        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Samsun'da "Çocuk Meclisi" kuruldu
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        Samsun'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Meclisi" kuruldu.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, kentin 17 ilçesinden öğrencilerin yanı sıra, Samsun'da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne yurt dışından katılan öğrenciler yer aldı.

        Meclis üyesi öğrenciler, temsilcileri aracılığıyla ilçeleri hakkında eksiklikleri ve yetkililerden yapılmasını istedikleri çalışmaları dile getirdi.

        Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ömer Can Yılmaz, dünyanın birçok yerinde çocukların savaşı çirkin yüzüyle karşılaşmak zorunda kaldığını söyledi.

        Devam eden savaşlarda çocukların yaralandığını, engelli kaldığını birçoğunun ise hayatlarını kaybettiğini dile getiren Yılmaz, "Filistin'de devam eden savaş nedeniyle İsrail'in pervasınca sivillere saldırması sonucu hayatını kaybeden çocuklar maalesef bunun en güncel örneğidir. Tüm dünyaya barışın gelmesi, savaşların sona ermesi, tüm çocukların temel hak ve özgürlükleriyle sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmesi büyüklerimizden ve sorumlu kişilerden de bu konuda daha fazla çaba gösterilmesini istiyoruz." dedi.

        Her ilçenin temsilcisinin kendi ilçesi hakkında taleplerini dile getirdiği toplantıda ortak karar olarak, spor salonları, futbol ve basketbol sahaları gibi tesislerin kurulması, kültürel etkinliklere erişimin artırılması için tiyatro, sinema, konser gibi faaliyetlerinin desteklenmesi, okulların çevre güvenliğinin artırılması, farkındalık bilincinin oluşturulması, çocuk parklarının sayısının artırılması, bakım ve temizliklerinin düzenli olarak yapılması, trafik güvenliği önlemlerinin alınması, çocukları güvenli oyun alanlarına ulaşımının kolaylaştırılması konuları oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, çocuklar olduğu sürece Türkiye'nin var olacağını söyledi. Samsun'un tarih boyunca başlangıçların şehri olduğunu ifade eden Çamaş, "Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'un çocukları olarak sizler en iyisini, en güzelini başaracaksınız." dedi.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde dünyadaki her çocuğun eşit, adil ve sevgi dolu bir yaşama sahip olması gerektiğini hatırlattı.

        Her çocuğun hayallerinin peşinden koşabileceği, güvenli bir ortamda büyüme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Gümrükçü, şunları kaydetti:

        "Ancak bugün kutlama yaparken, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında yaşayan, haklarına erişemeyen çocukları da hatırlamalıyız. Özellikle Filistin'deki çocukların yaşadığı acılar, hepimizin yüreğinde bir yara. Savaşlar ve çatışmalar yüzünden sevdiklerini kaybeden, evsiz kalan ve en temel haklarına erişemeyen çocuklar var. Oysa hiçbir çocuk, savaşın gölgesinde büyümemeli, her çocuk oyun oynamalı, öğrenmeli, güvende hissetmeli ve sevgiyle sarılmalı. Bu durum hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Her birinizin hayalleri değerli. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Dünyayı daha güzel bir yer yapmak için en büyük ilham kaynağımız sizlersiniz. Hayallerinizi özgürce yaşadığınız, savaşların ve yoksullukların olmadığı bir dünya dileğiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü'nüz kutlu olsun."

        Türk Dünyası Çocuk Vakfı Türkiye Koordinatörü İbrahim Erdoğan da çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak çocukları 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne davet etti.

        Programın sonunda öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişini simgeleyen Kurtuluş Yolu ve Tütün İskelesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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