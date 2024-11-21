Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda bir kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda bir kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde F.S.E'nin adresine operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, adreste yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirdi.

        Olayla ilgili F.S.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Alanyaspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak...
        Samsunspor, Alanyaspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak...
        Lokantadan 2 bin lira çalan şüpheli, kaldığı otel odasında yakalandı (2)
        Lokantadan 2 bin lira çalan şüpheli, kaldığı otel odasında yakalandı (2)
        Vezirköprü Meslek Yüksekokulundan "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" kampanya...
        Vezirköprü Meslek Yüksekokulundan "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" kampanya...
        Samsun'da lokantadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Samsun'da lokantadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Samsun'da "Çocuk Meclisi" kur...
        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Samsun'da "Çocuk Meclisi" kur...
        Lokantadan 2 bin lira çalan şüpheli, kaldığı otel odasında yakalandı
        Lokantadan 2 bin lira çalan şüpheli, kaldığı otel odasında yakalandı