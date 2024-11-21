Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda bir kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde F.S.E'nin adresine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, adreste yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili F.S.E. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.