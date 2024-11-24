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        Samsun'da cami bahçesindeki ağaç araçların üzerine devrildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:17
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        Samsun'da cami bahçesindeki ağaç araçların üzerine devrildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

        Esenevler Mahallesi DSİ Cami önündeki çam ağacı, şiddetli rüzgarda kökünden koparak devrildi.

        Cenaze namazı için camiye gelenlerin park ettiği otomobillerin üzerine devrilen ağaç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

        Ağacın devrilmesi sonucu 3 otomobil hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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