Samsun'da cami bahçesindeki ağaç araçların üzerine devrildi
Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Esenevler Mahallesi DSİ Cami önündeki çam ağacı, şiddetli rüzgarda kökünden koparak devrildi.
Cenaze namazı için camiye gelenlerin park ettiği otomobillerin üzerine devrilen ağaç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
Ağacın devrilmesi sonucu 3 otomobil hasar gördü.
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