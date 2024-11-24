AK Parti Terme Kadın Kolları kongresi yapıldı
AK Parti Terme Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
AK Parti Terme Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Terme Halk Eğitimi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede başkanlığa Emine Durucu, tek aday olarak katıldı.
Durucu, kullanılan tüm oyları alarak yeniden İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.
Kongreye, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Samsun Kadın Kolları İl Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş ile partililer katıldı.
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