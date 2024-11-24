Terme'de Öğretmenler Günü kutlandı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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