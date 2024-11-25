Asarcık'ta 24 Kasım Öretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Samsun'un Asarcık içesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla töreni düzenlendi.
Samsun'un Asarcık içesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla töreni düzenlendi.
İlçe Meydanı'nda düzenlenen törende, Asarcık Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.
Törene, okul müdürleri, öğretmenler ve protokol üyeleri katıldı.
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