Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda 82 yaşındaki hasta için seferber oldu

Bir süre sonra elektrik gelmesine rağmen cihazı çalıştıramayan Sançar'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

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