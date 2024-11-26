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        Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda 82 yaşındaki hasta için seferber oldu

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:56
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        Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda 82 yaşındaki hasta için seferber oldu
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Ayvacık'ın kırsal Çarşıköy Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Alzheimer hastası, aynı zamanda solunum sorunlarından dolayı oksijen cihazı kullanan Asiye Sançar (82), elektrik kesintisi nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladı.

        Bir süre sonra elektrik gelmesine rağmen cihazı çalıştıramayan Sançar'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        UMKE ekipleri, 30 santimetreyi bulan karlı yollarda devrilen ağaç parçalarını da temizleyerek 23 kilometre katederek kadının evine ulaştı.

        Ekipler, Sançar'ı solunum cihazı bağladıktan sonra UMKE aracıyla hastaneye götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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