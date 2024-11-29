Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S'yi İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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