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        Vali Yardımcısı Cinbir, hayatını kaybeden bedensel engelli Coşkun'un cenazesine katıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 37 yaşında yaşamını yitiren bedensel engelli Suna Coşkun'un cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:51
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        Vali Yardımcısı Cinbir, hayatını kaybeden bedensel engelli Coşkun'un cenazesine katıldı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 37 yaşında yaşamını yitiren bedensel engelli Suna Coşkun'un cenazesi defnedildi.

        Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan bedensel engelli Suna Coşkun, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Samsun Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

        Akciğer yetmezliği nedeniyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi, Vezirköprü ilçesi Kızılkese Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenazeye Coşkun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Kavak Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Bünyamin Kamçi ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Aileye taziye dilekleri ileten Cinbir, "Vezirköprü'de kaymakam olarak görev yaptığım dönemde ilçe merkezine kız öğrenci yurdu yaparak kızların lisede okumasını sağladık. Köylerde okumak isteyen kızlarımızı eğitim hayatına katmıştık. Onlar bizim kır çiçeklerimizdi. O kır çiçeklerimizden biri olan bedensel engelli Suna kızımız azmetti ve eğitim hayatını tamamlayarak Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde personel olarak görev almıştı." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

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