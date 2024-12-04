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        Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliğinden yangın ve zehirlenme olaylarına karşı uyarı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği, kış aylarında yaşanabilecek yangın ve zehirlenme olaylarına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:40
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        Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliğinden yangın ve zehirlenme olaylarına karşı uyarı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği, kış aylarında yaşanabilecek yangın ve zehirlenme olaylarına karşı uyarıda bulundu.

        Havza İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz, yaptığı açıklamada, kış aylarında meydana gelen yangınların yüzde 50'sinin bacadan kaynaklandığına işaret etti.

        Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde bir yıl içinde çıkan yangınların yüzde 50'sinin ısınma ve aydınlanma gibi nedenlerden kaynaklandığını belirten Yılmaz, kalorifer dairelerinin, kazanların, kombilerin ve bacaların üzücü olaylara sebebiyet vermemesi için bakımlarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

        Sobaların elektrik tesisatından uzak yere kurulması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bacaların düzenli temizlenmesi ve ev içindeki soba borularının bağlantı yerlerinin iyi yapılması çok önemli. Ayrıca yatay durumdaki borular sabitlenmeli. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir husus da elektrikli ısıtıcıları uzun süre kullanmamaları. Ayrıca çatı katlarında bacaların geçtiği bölgelere yanıcı ve parlayıcı maddelerin konulmaması gerekiyor. Yangın ihbarı için bizleri arayan vatandaşlarımız bulundukları ilçeleri söylemeleri, hızlı şekilde olay yerine intikalimiz için önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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