Havza'da okul sporları futsal turnuvası başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

Turnuvanın ilk gününde yıldız erkeklerde Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu ile Havza 25 Mayıs Mehmet Öngel Ortaokulu, yıldız kızlarda ise Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu ile Havza İmam Hatip Ortaokulu karşılaştı.

Havza Sportif Müsabakalar Bölge Koordinatörlüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuva, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

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