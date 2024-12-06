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        Vezirköprü'de "Aile ve Gençlik Eğitimi" konferansı düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "Aile ve Gençlik Eğitimi" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:55
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        Vezirköprü'de "Aile ve Gençlik Eğitimi" konferansı düzenlendi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "Aile ve Gençlik Eğitimi" konferansı gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halit Ertuğrul, sunum yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin ailede başladığını belirterek, "Okulda devam eder ve hayat boyu sürer. Bu kapsamda düzenlediğimiz bir etkinlik. Halit hocama da davetimizi kırmadığı için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Ertuğrul, konferansta anılarını paylaşarak, ailelere çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda tavsiyeler verdi.

        Program sonunda Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül, Ertuğrul'a günün anısına plaket verdi.

        Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Feride Koçyiğit ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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