Vezirköprü'de "Aile ve Gençlik Eğitimi" konferansı düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "Aile ve Gençlik Eğitimi" konferansı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halit Ertuğrul, sunum yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin ailede başladığını belirterek, "Okulda devam eder ve hayat boyu sürer. Bu kapsamda düzenlediğimiz bir etkinlik. Halit hocama da davetimizi kırmadığı için şükranlarımı sunuyorum." dedi.