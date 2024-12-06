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        Alaçam'da bocce kapalı spor salonu inşaatı başladı

        Samsun'unAlaçam ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan bocce spor salonunun inşaatı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:19
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        Alaçam'da bocce kapalı spor salonu inşaatı başladı
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        Samsun'unAlaçam ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan bocce spor salonunun inşaatı başladı.

        İnşaatına başlanan 177 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunda 4 raffa, 8 volo sahası bulunacak.

        Yapımı tamamlandığında uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek bocce spor salonunun inşaatının bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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