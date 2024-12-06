Alaçam'da bocce kapalı spor salonu inşaatı başladı
Samsun'unAlaçam ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan bocce spor salonunun inşaatı başladı.
Samsun'unAlaçam ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan bocce spor salonunun inşaatı başladı.
İnşaatına başlanan 177 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunda 4 raffa, 8 volo sahası bulunacak.
Yapımı tamamlandığında uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek bocce spor salonunun inşaatının bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.
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