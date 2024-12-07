Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 29 puan topladı.

        Ligde yaptığı maçların 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünde yenilen ikas Eyüpspor'un ise 23 puanı bulunuyor.

        Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Mezarlıkta Şirin'i katletmişti! İşte vahşete istenen ceza!
        Mezarlıkta Şirin'i katletmişti! İşte vahşete istenen ceza!
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi

        Benzer Haberler

        Havza Belediyesi ekipleri, güvenli olmadığı belirlenen metruk yapıyı yıktı
        Havza Belediyesi ekipleri, güvenli olmadığı belirlenen metruk yapıyı yıktı
        Genç Kızılay Havza gönüllülerinden cami temizliği
        Genç Kızılay Havza gönüllülerinden cami temizliği
        İşten çıkarılan ve ayak parmakları kırık olan babanın hasta kızı için mücad...
        İşten çıkarılan ve ayak parmakları kırık olan babanın hasta kızı için mücad...
        Alaçam Kaymakamı Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir yatırım çalışmalarını...
        Alaçam Kaymakamı Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir yatırım çalışmalarını...
        Mustafa Şentop: Anayasalar da zaman içerisinde eskiyor
        Mustafa Şentop: Anayasalar da zaman içerisinde eskiyor
        AK Parti Vezirköprü Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Yanğa seçildi
        AK Parti Vezirköprü Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Yanğa seçildi