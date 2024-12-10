Yakakent'te silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Yakakent ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Karaaba ve Kozköy mahallelerinde düzenlenen operasyonda, A.K. (30) ve B.A. (47) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 60 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 412 adet tabanca fişeği, 3 adet 7.62 mm çapında fişek ve 1.4 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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