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        Yakakent'te silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:07
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        Yakakent'te silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Karaaba ve Kozköy mahallelerinde düzenlenen operasyonda, A.K. (30) ve B.A. (47) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 60 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 412 adet tabanca fişeği, 3 adet 7.62 mm çapında fişek ve 1.4 gram esrar ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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