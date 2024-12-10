Samsun'da cipin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü

Ağır yaralanan Sezgin, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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