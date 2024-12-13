Samsun Çarşamba Havalimanı, 11 ayda 1,3 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın 11 ayında 1 milyon 348 bin 306 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kasım ayında yolcu trafiği, iç hatlarda 109 bin 949, dış hatlarda 8 bin 659 olmak üzere 118 bin 608 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1255, dış hatlarda da 78 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise ekimde 976 ton oldu.