Samsun Çarşamba Havalimanı, 11 ayda 1,3 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın 11 ayında 1 milyon 348 bin 306 yolcuya hizmet sunuldu.
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın 11 ayında 1 milyon 348 bin 306 yolcuya hizmet sunuldu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kasım ayında yolcu trafiği, iç hatlarda 109 bin 949, dış hatlarda 8 bin 659 olmak üzere 118 bin 608 olarak gerçekleşti.
Havalimanından iç hatlarda 1255, dış hatlarda da 78 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise ekimde 976 ton oldu.
Yılın 11 ayında yolcu trafiği 1 milyon 348 bin 306 olarak kayıtlara geçerken, söz konusu dönemde 13 bin 331 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 13 bin 100 tona ulaştı.
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