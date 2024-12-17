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        GÜNCELLEME - Samsun'da eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:30
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        GÜNCELLEME - Samsun'da eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli yakalandı.

        İddiaya göre, M.A. (36) eski karısı F.B. (29) ile konuşmak için buluştu.

        Samsun-Sinop kara yolu Osmanbeyli kavşağında, araç içinde yaşanan tartışma sonrası F.B. araçtan indi, M.A. ise otomobiliyle F.B'ye çarparak olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi yönlendirildi.

        Ağır yaralanan F.B. kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli M.A'yı İshaklı Mahallesi'ndeki adresinde yakalayıp gözaltına aldı.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan M.A, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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