Samsun'daki yasa dışı bahis operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis oynatan, suça aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli M.D'nin (31) yasa dışı bahis oynanmasına olanak sağlamak amacıyla bahis ve kumar altyapısı sunan yurt dışı merkezli bir şirkete kripto para transferi yaptığını belirledi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle ilçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada buldukları çok sayıda dijital materyale el koydu.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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