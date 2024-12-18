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        Samsun'daki yasa dışı bahis operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:46
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        Samsun'daki yasa dışı bahis operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis oynatan, suça aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli M.D'nin (31) yasa dışı bahis oynanmasına olanak sağlamak amacıyla bahis ve kumar altyapısı sunan yurt dışı merkezli bir şirkete kripto para transferi yaptığını belirledi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle ilçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada buldukları çok sayıda dijital materyale el koydu.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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