Samsun'daki yasa dışı bahis operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Ekipler, şüpheli M.D'nin (31) yasa dışı bahis oynanmasına olanak sağlamak amacıyla bahis ve kumar altyapısı sunan yurt dışı merkezli bir şirkete kripto para transferi yaptığını belirledi.

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