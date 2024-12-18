Samsun'da 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada, "Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V'nin adresi tespit edildi.

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