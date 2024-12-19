Samsun'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Nuh A. (24) idaresindeki 55 ALF 640 plakalı motosiklet, Salıpazarı-Ayvacık kara yolunda Ekrem A.(47) yönetimindeki 55 E 1633 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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