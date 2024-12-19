Vezirköprü'de Yerli Malı Haftası programı düzenlendi

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamındaki etkinlikte antika eşya sergisi ve kermes düzenlendi.

Abdullah Şükrü Uluçay İlkokulu tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Tekin ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde program düzenlendi.

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