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        Vezirköprü'de Yerli Malı Haftası programı düzenlendi

        Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:40
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        Vezirköprü'de Yerli Malı Haftası programı düzenlendi
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        Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde program düzenlendi.

        Abdullah Şükrü Uluçay İlkokulu tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Tekin ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamındaki etkinlikte antika eşya sergisi ve kermes düzenlendi.

        Etkinlik sonrasında öğrenci velileri tarafından hazırlanan el emeği ürünler katılımcılara ikram edildi.

        Galeri
        Galeri

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