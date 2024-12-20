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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ile Kavak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:06
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ile Kavak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip edilen bir aracı durdurdu.

        S.Ç'nin (27) kullandığı araçta arama yapan ekipler, 330 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 335 lira ele geçirdi.

        Kavak ilçesinde ise H.B. (37) ve B.B'ye (42) iş yeri ve ikamette yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar, pala, balta, uyuşturucu öğütme aparatı ve sarma kağıdı bulundu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan S.Ç, H.B. ile B.B. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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