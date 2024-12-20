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        Çarşamba'da 2025 Yılı Kahverengi Kokarca Eylem Planı Toplantısı yapıldı

        Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında "2025 Yılı Kahverengi Kokarca Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:54 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:23
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        Çarşamba'da 2025 Yılı Kahverengi Kokarca Eylem Planı Toplantısı yapıldı
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        Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında "2025 Yılı Kahverengi Kokarca Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Sağlam, Çarşamba Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıdaki konuşmasında, kahverengi kokarca zararlısının başta fındık olmak üzere pek çok ürüne zarar verdiğini söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde zararlıyla mücadele çalışması başlatıldığını belirten Sağlam, "Kış aylarının gelmesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Çarşamba Belediyemiz tarafından bilgilendirme toplantılarının yanı sıra kırsal mahallelerimizde 501 metruk bina, ilçe merkezinde de 20 metruk binanın biyosidal ilaçlaması gerçekleştirildi. Bu zararlı şu an kışlak döneminde ve mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de 2025 yılındaki yapılacak mücadele ile alakalı olarak görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Devletimizin yanı sıra üreticilerimizin de bu zararlıya karşı daha büyük bir hassasiyet göstermesini istiyoruz." dedi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk tarafından da kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılan ve planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi.

        Toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve ilgili kamu kurum müdürleri katıldı.

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