Samsun'da hastaneden telefon çalan zanlı yakalandı

Ekiplerin fiziki ve teknik çalışmaları sonucu şüphelinin M.G. (46) olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir hastanede hasta odasından cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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