Samsun'da hastaneden telefon çalan zanlı yakalandı
Samsun'da bir hastaneden telefon çalan şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da bir hastaneden telefon çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir hastanede hasta odasından cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin fiziki ve teknik çalışmaları sonucu şüphelinin M.G. (46) olduğu belirlendi.
Belirlenen adreste yakalanan şüphelinin çaldığı telefonu satın alan Ş.G. (54) hakkında, "suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Telefon ise sahibine teslim edildi.
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