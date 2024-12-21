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        Samsun'da hastaneden telefon çalan zanlı yakalandı

        Samsun'da bir hastaneden telefon çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:51
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        Samsun'da hastaneden telefon çalan zanlı yakalandı
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        Samsun'da bir hastaneden telefon çalan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir hastanede hasta odasından cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin fiziki ve teknik çalışmaları sonucu şüphelinin M.G. (46) olduğu belirlendi.

        Belirlenen adreste yakalanan şüphelinin çaldığı telefonu satın alan Ş.G. (54) hakkında, "suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Telefon ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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