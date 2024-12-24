Samsun'da "Öğretmen Akademileri" programı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" programı Samsun'da sona erdi.

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