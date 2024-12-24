AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, 19 Mayıs ilçesini ziyaret etti

Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Köse, "Kongremize tüm halkımızı, AK Parti sevdalılarını ve demokrasiye gönül veren tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Köse, Safiye Ölmez Kadınlar Kültür Merkezi'nde düzenleen toplantıda yaptığı konuşmada, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8. Olağan İl Kongrelerini gerçekleştireceklerini söyledi.

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