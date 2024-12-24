Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, 19 Mayıs ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs ilçesinde partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:02 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, 19 Mayıs ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs ilçesinde partililerle bir araya geldi.

        Köse, Safiye Ölmez Kadınlar Kültür Merkezi'nde düzenleen toplantıda yaptığı konuşmada, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8. Olağan İl Kongrelerini gerçekleştireceklerini söyledi.

        Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Köse, "Kongremize tüm halkımızı, AK Parti sevdalılarını ve demokrasiye gönül veren tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Programa Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK PArti 19 Mayıs İlçe Başkanı Hakan Yazar ve partililer katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!

        Benzer Haberler

        TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Erail, Alaçam'da ziyaretlerde bulundu
        TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Erail, Alaçam'da ziyaretlerde bulundu
        Samsun'da "Öğretmen Akademileri" programı sona erdi
        Samsun'da "Öğretmen Akademileri" programı sona erdi
        Tekneyle kaybolan amatör balıkçılar aranıyor; çalışmalara ara verildi (2)
        Tekneyle kaybolan amatör balıkçılar aranıyor; çalışmalara ara verildi (2)
        Samsun'da ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
        Samsun'da ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
        Samsun'da kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına d...
        Samsun'da kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına d...
        Samsun'da yüksek lisans ile doktora öğrencilerine taşkın ve coğrafi bilgi s...
        Samsun'da yüksek lisans ile doktora öğrencilerine taşkın ve coğrafi bilgi s...