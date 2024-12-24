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        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da, uyuşturucu kullanmaktan 8 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 23:20 Güncelleme: 24.12.2024 - 23:20
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        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, uyuşturucu kullanmaktan 8 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'i belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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