Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un merkez Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik'te belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Bir ikamette arama yapan ekipler, 62 gram esrar, 4,28 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan R.K. (44), S.Ş. (38) ve Z.R. (30) emniyete götürüldü.
Şüphelilerden S.Ş'nin "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
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