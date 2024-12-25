Havza'da Kaymakam Ayvat'tan polis uygulama noktasına ziyaret

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, bir süre önce hizmete giren polis uygulama merkezini ziyaret etti.

Ayvat, Havza Belediyesi Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu ve MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile Ankara-Samsun kara yolu Memduhiye Mahallesi mevkisinde bir süre önce hizmete giren polis uygulama merkezine ziyarette bulundu.

Ziyarette Ayvat, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa'dan uygulama noktası ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayvat, yeni hizmete giren uygulama noktasının bölgenin güvenliği acısından önemli vazife yerine getireceğini belirterek, "Karadeniz ve Samsun'un giriş kapısı konumundaki ilçemizde hizmete giren uygulama noktası genel asayiş, suç ile mücadele, suçun önlemesi konularında önemli görevi yerine getirecek. Görevli arkadaşlarımıza başarılar dilerim." dedi.