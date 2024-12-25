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        Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede 568 bin 345 metre yol çalışması yaptı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 17 ilçede sathi kaplama, beton ve sıcak asfalt olmak üzere 568 bin 345 metre yol çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:29
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede 568 bin 345 metre yol çalışması yaptı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 17 ilçede sathi kaplama, beton ve sıcak asfalt olmak üzere 568 bin 345 metre yol çalışması yaptı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürerek tasarruf sağlıyor. Dört beton santrali ve 10 taş ocağında üretilen malzemeler, güçlü araç parkuru ve personel gücüyle daha az maliyetli ve daha kaliteli yollara dönüşüyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi 2024'te sathi kaplama, beton ve sıcak asfalt olmak üzere Terme'de 17 bin 110 metre, Çarşamba'da 48 bin 70 metre, Salıpazarı'nda 4 bin 300 metre, Ayvacık'ta 30 bin 70 metre, 19 Mayıs'ta 19 bin 350 metre, Bafra'da 61 bin 350 metre, Alaçam'da 33 bin 530 metre, Yakakent'te 3 bin 435 metre, Kavak'ta 31 bin 900 metre, Havza'da 36 bin 720 metre, Asarcık'ta 24 bin 780 metre, Ladik'te 23 bin 400 metre, Vezirköprü'de 41 bin 850 metre, İlkadım'da 35 bin 980 metre, Atakum'da 51 bin 885 metre, Canik'te 36 bin 605 metre, Tekkeköy'de 66 bin 210 metre yol çalışmasının yanı sıra 1800 metre de DOKAP proje yolu çalışması gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 17 ilçeye eşit hizmet ilkesiyle her alanda çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

        Doğan, ulaşım ve yol çalışmalarının öncelikli konularının başında geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltacak yol çalışmaları yaparken kırsalda ise hemşehrilerimizin ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Ekiplerimiz özverili bir çalışma süreci ve planlı bir takvim doğrultusunda yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kendi ekip, ekipman ve ürettiğimiz malzemelerle bu çalışmaları sürdürerek çok önemli bir meblağın da belediyemizin kasasında kalmasını sağlıyoruz. İnsanımızın kaliteli, konforlu ve güvenli ulaşımı bizim en önemli önceliğimiz. Bu anlayışla 'Daha Hızlı Samsun' diyerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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