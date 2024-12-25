Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "Kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.
Hükümlü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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