Şehit Teğmen Tunahan Dağlı'nın adı Vezirköprü'de konferans salonuna verildi
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın adı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde konferans salonunda yaşatılacak.
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın adı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde konferans salonunda yaşatılacak.
Vezirköprü ilçesinde Köprülüler Anadolu Lisesi'nin yenilenen konferans salonuna, Şehit Teğmen Tunahan Dağlı'nın adı verildi.
Şehit Teğmen Tunahan Dağlı Konferans Salonu'nun açılışı şehidin annesi Fatma Dağlı, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Feride Paşayiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
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