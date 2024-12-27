Havza'da "İslam Bizden Ne Bekliyor" konferansı düzenlendi

Havza'da yazar Emine Şenlikoğlu, "İslam Bizden Ne Bekliyor" konferansına katıldı.

Havza Belediyesi, Havza İnsani Yardım Derneği, Havza İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Anadolu Gençlik Derneği Havza Şubesi iş birliğinde düzenlenen konferans, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra Şenlikoğlu, sunum yaptı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Şenlikoğlu, tecrübelerden bahsetti.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Şenlikoğlu'na katılımından ötürü teşekkür ederek, "Sadece hizmet alanında değil, halkımızın sosyal yaşantısına dokunacak etkinliklerimiz ile Havza'ya ve Havzalılara hizmet için çalışıyoruz." dedi.

Konferansa Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile vatandaşlar katıldı.