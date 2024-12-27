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        Samsun'da "Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme Çalıştayı" düzenlendi

        Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi, "Samsun Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme Çalıştayı" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:08
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        Samsun'da "Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme Çalıştayı" düzenlendi
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        Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi, "Samsun Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme Çalıştayı" yaptı.

        Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Samsun'un organize sanayi bölgeleri ve lojistik merkezleri gibi unsurlarla Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş sanayi altyapısına sahip olduğunu söyledi.

        Kentin sanayisinin her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çeken Tavlı, "Büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat stratejisiyle Samsun'umuzun Türkiye Yüzyılı'na büyük katkılar yapmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Şehrimizin bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediği ve en büyük itici gücü olacak sektörlerden birisinin de ağır vasıta, çekici, dorse markaları başta olmak üzere çok sayıda dünya markası firmanın yedek parça ihtiyacını karşılayan makine ve otomotiv yan sanayi sektörümüz olduğunu da hep birlikte görüyoruz." dedi.

        Makine ve otomotiv yan sanayisinin küresel markalara sıfır hatayla ihracat yaptığını belirten Tavlı, ürettiği değer ve ihracat niteliği dikkate alındığında makine ve otomotiv yan sanayi sektörünün güçlü standartları, yüksek ve rekabetçi yapısıyla şehir için olduğu kadar bölge ve ülke ekonomisi için de lokomotif durumda olduğunu kaydetti.

        Makine ve otomotiv yan sanayisinin teknolojinin en hızlı geliştiği sanayi kollarından biri olduğuna işaret eden Tavlı, dünya pazarında hızlı değişim sürecinin en iyi şekilde takip edilmesi ve rekabet düzeyini korumak amacıyla sektörün sürekli yatırım yapmasının önemli olduğunu anlattı.

        Çalıştayın konusunun Samsun açısından önem arz ettiğinin altını çizen Tavlı, "Samsun, makine ve otomotiv yan sanayi kümelenmesinin yerel işletmelerimiz arasındaki ilişkileri arttıracağına, iş birliği kültürünü geliştirerek gerek ulusal gerekse uluslararası alanda işletmelerimizin rekabet gücünü arttıracağına ve uluslararası kümelenmelere bağlantı da sağlayarak Samsun'umuzda sanayi sektörünün güçlü ve söz sahibi temsilcisi olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan da sektöre, şehre ve ülkeye değer oluşturmayı öncelik olarak gördüklerini dile getirdi.

        ASKON Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ise yerli ve uluslararası pazarda daha rekabetçi olabilecek bir yapı oluşturmanın ilk adımlarını attıklarını kaydetti.

        Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları başkanları ve iş insanları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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