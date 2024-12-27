AK Parti'li Karaaslan, OMÜ Rektörü Aydın'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karaaslan, Aydın'a yeni görevinde başarılar dileyerek, üniversitenin şehre ve bölgeye katkısının önemine değindi.

OMÜ'nün bölgedeki eğitim ve araştırma kapasitesini daha da güçlendirecek projelere imza atacağından umutlu olduğunu belirten Karaaslan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun'un vizyonunu yansıtan, bilimsel araştırmalara katkı sağlayan ve geleceğin liderlerini yetiştiren önemli bir kurum. Prof. Dr. Fatma Aydın'a ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.