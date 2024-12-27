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        AK Parti'li Karaaslan, OMÜ Rektörü Aydın'ı ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:06
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        AK Parti'li Karaaslan, OMÜ Rektörü Aydın'ı ziyaret etti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Karaaslan, Aydın'a yeni görevinde başarılar dileyerek, üniversitenin şehre ve bölgeye katkısının önemine değindi.

        OMÜ'nün bölgedeki eğitim ve araştırma kapasitesini daha da güçlendirecek projelere imza atacağından umutlu olduğunu belirten Karaaslan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun'un vizyonunu yansıtan, bilimsel araştırmalara katkı sağlayan ve geleceğin liderlerini yetiştiren önemli bir kurum. Prof. Dr. Fatma Aydın'a ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "OMÜ olarak sadece eğitimde değil, araştırma geliştirme alanlarında da şehre büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Çiğdem Karaaslan'a teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

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