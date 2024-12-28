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        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:34
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        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı (48) Emirefendi Mahallesi'ndeki adresinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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