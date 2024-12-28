Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı (48) Emirefendi Mahallesi'ndeki adresinde yakaladı.

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