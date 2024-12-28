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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:03
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İlkadım ve Canik'te belirlenen adres ve araçlara düzenledikleri operasyonlarda, 221 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan O.A. (27), E.Y. (20), N.Y. (29), A.K.T. (21), B.D. (44), H.A. (29), A.Y. (43) ve E.B. (33) Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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