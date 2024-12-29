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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:34
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Ekiplerin, Hastane Mahallesi'ndeki adreste yaptığı aramalarda 280 sentetik ecza ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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