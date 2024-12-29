Samsun'da bisiklete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Terme ilçesinde bisikletin gövde ve gidon kısmında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenk Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında bir otobüsün bagajında bulunan bisiklette kaynak izleri olduğunu fark etti.