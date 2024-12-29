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        Samsun'da asayiş

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:58
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        Samsun'da asayiş
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında E.S. isimli şahsın aracında arama yapıldı.

        Aramada, 1 adet bıçak ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. E.S, gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıcalı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda M.Y. (33) isimli şahsın üzerinde, aracında ve evinde arama yapıldı.

        Aramada, 1 adet tabanca, 46 adet tabanca mermisi, 87,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Evde silah ve mühimmat ele geçirildi

        Samsun'da bir evde polis tarafından çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde polis tarafından bir eve operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 149 adet tabanca fişeği, 45 adet kovan, 1 adet silah pimi, 3 adet harbi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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