Samsun'da asayiş

Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 149 adet tabanca fişeği, 45 adet kovan, 1 adet silah pimi, 3 adet harbi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde polis tarafından bir eve operasyon düzenlendi.

Samsun'da bir evde polis tarafından çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aramada, 1 adet tabanca, 46 adet tabanca mermisi, 87,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıcalı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda M.Y. (33) isimli şahsın üzerinde, aracında ve evinde arama yapıldı.

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