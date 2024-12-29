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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:16
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda E.Ö. (21) ve M.T.D'nin (22) ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda satışa hazır halde toplam 116,45 gram sentetik uyuşturucu 4 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        E.Ö. ile M.T.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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