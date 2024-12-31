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        Havza'da AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri bir araya geldi

        Havza'da Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin ilçe yönetimleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:50
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        Havza'da AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri bir araya geldi
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        Havza'da Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin ilçe yönetimleri bir araya geldi.

        AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

        Ziyarette Pekşen, Cumhur İttifakı'nın temsilcileri olarak birlikte hareket etmenin önemine değinerek, "Halkımızın gönlünde var olan ve AK Parti ve MHP'nin birlikteliği ile vücut bulan Cumhur İttifakı'nın sahadaki temsilcileri olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde halkımıza hizmet için çalışacağız. Birbirimizi tamamlayarak ilçemizde çözülmesi gereken her sorunu çözmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birlikteliğimizi daim eylesin. Tüm herkesi AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan AK Parti Samsun İl Başkanlığı Kongresine davet ediyorum. Bu vesile ile yeni yılın ilçemize, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyor ve tüm hemşehrilerimin yeni yıllarını tebrik ediyorum." dedi.

        MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise ziyaretlerinden ötürü Pekşen ve beraberindekilere teşekkür ederek şunları kaydetti:

        "Önceliğimiz ittifakımıza destek vererek halkımızın bizlere olan destek ve güvenlerine layık olmak. Allah'ın izni ile Lider Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı'na göstermiş olduğu hassasiyet ile bizlere göstermiş olduğu istikamette kardeşliğimizin daha da pekiştirmek için üzerimize düşeni yapacağız. Cumhur İttifakı olarak sahada göstereceğimiz birlik ve beraberlik ile halkımıza sadece hizmet konusunda değil sosyal hayatlarına dokunacak hizmetleri hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Allah'ın izni ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Cumhur İttifakı'mızın ruhuna yakışan bir çalışma yürüteceğiz. İnşallah 4 Ocak günü AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı layığı ile karşılayarak misafir edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Halkımıza hizmet için çıkmış olduğumuz bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin. Bu vesile ile yeni yılın tüm halkımıza hayırlar getirmesini dilerim."

        Konuşmaların ardından her iki heyet sahada yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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