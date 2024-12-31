Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 12,24 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 17 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ü, E.Y, H.H.C. ve O.Ö. emniyete götürüldü.
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