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        Canik'te 76. park hizmete girdi

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 76. parkı hizmete sunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:51
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        Canik'te 76. park hizmete girdi
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        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 76. parkı hizmete sunduklarını bildirdi.

        Sandıkçı, yaptığı açıklamada, ilçeye yeni park alanları kazandırmaya devam ettiklerini aktardı.

        Canik'e temelden yeni parklar kazandırırken, mevcut parkları yenilemeye ve daha konforlu hale getirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Sandıkçı, "Parklarımızı çocuklarımız için fonksiyonel oyun gruplarıyla donatıyoruz. Yeşil dokusuyla hemşehrilerimizi karşılayan, spor ve dinlenme alanları yer alan parklarımız, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sporseverlerin ise durak noktası haline geldi. 2025 yılının ilk haftasında hizmete aldığımız yeni parklarımız ile ilçemizdeki park sayısını 76'ya çıkardık. 76. parkımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunmamızla ilçemizdeki park alanlarını 141 bin 943 metrekareye yükselttik." ifadesini kullandı.

        Sandıkçı, parkları çocukların ve vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat gözetim altında tuttuklarını kaydetti.

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