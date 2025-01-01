Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ilkokul öğrencisi öldü

Bahar Yavuz'un tedavisi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Fındıcak Mahallesi'ndeki evlerinde Bahar Yavuz (25) ve ilkokul 2. sınıf öğrencisi kardeşi Hazal Yavuz (8), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

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