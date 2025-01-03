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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 15 zanlı serbest bırakıldı

        Samsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:11
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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 15 zanlı serbest bırakıldı
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        Samsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, serbest bırakıldı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçlarına yönelik 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekiplerince Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 7 cep telefonu ele geçirdi.

        Şüphelilerden 9'u, ifadelerinin ardından emniyetten salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fuhuş yaptığı tespit edilen 34 kadın hakkında da işlem başlatıldı.

        Kadınlardan yabancı uyruklu olan 4'ü, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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