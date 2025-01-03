GÜNCELLEME - Samsun merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 15 zanlı serbest bırakıldı

Kadınlardan yabancı uyruklu olan 4'ü, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 34 kadın hakkında da işlem başlatıldı.

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