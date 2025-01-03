Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

Ağır yaralanan Özcan K, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emirefendi Mahallesi'nde Özcan K. (20) ile Efe D. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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