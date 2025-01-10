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        Havza'da okuma atölyesi etkinliği yapıldı

        Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nda okuma atölyesi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:40
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        Havza'da okuma atölyesi etkinliği yapıldı
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        Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nda okuma atölyesi etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında 5. sınıf öğrencileri ve velilerinin katılımıyla etkin okuma faaliyeti gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda öğrenci ve velileri, Japonya'da 1943-1955 yıllarında yaşayan ve II. Dünya Savaşı kurbanı çocukların sembollerinden biri olan Sadako Sasaki'nin hayat hikayesini anlatan "Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu" kitabını okuyarak sınava girdi.

        Etkinliklerle okumanın ve anlamanın desteklenmesi, hafıza, dikkat ve yargısal bilişsel süreçlerin gelişmesi ile öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesinde velinin katkısını sağlamak hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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